Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Jujuy, el clima por la mañana será parcialmente despejado con una temperatura mínima de 4.2°C. Hay una probabilidad del 0% de precipitación y una humedad estimada del 46%. Esto significa que el día comenzará fresco, pero sin lluvias previstas durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, se espera un aumento gradual en las temperaturas, alcanzando una máxima de 18.4°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, con una leve presencia de nubes. Los vientos serán de hasta 10 km/h, por lo que será agradable salir al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se recomienda vestirse en capas en caso de cambios de temperatura durante el día. Es un buen momento para disfrutar actividades al aire libre debido al bajo riesgo de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:01, mientras que el atardecer sucederá a las 18:41. Es un día con una duración del día de 10 horas y 40 minutos.