Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Tiempo y clima

¿Cómo estará el clima en Jujuy esta mañana?

El día comenzará en Jujuy con un clima fresco, donde el termómetro marcará una temperatura mínima de 4.2°C. Se prevé un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La humedad alcanzará en su pico hasta un 85% y los vientos serán moderados con una velocidad media de 10 km/h. No se esperan lluvias durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que el día avance en Jujuy, el clima mostrará un notable aumento de temperatura hacia la tarde, llegando a una máxima de 18.4°C. Las nubes se mantendrán presentes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La humedad tenderá a disminuir levemente con un máximo de 46%, mientras que los vientos soplarán de manera ligera, alcanzando los 10 km/h. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

En el ámbito de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:26 y se pondrá a las 18:03. Además, la luna muestra su esplendor al anochecer, realizando su salida a las 18:41 y ocultándose a las 07:26 del día siguiente.