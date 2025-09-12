Multimedio 26 dijo presente en Brand 100 edición 2025

Por primera vez se expuso en el evento la propuesta integral del grupo a través de sus señales Canal 26, Telemax, Tierra Mía, Radio Latina, Music Top, Latina TV y canal26.com.

Multimedio 26 en Brand 100: Diego Sgro, Roberto Iglesias, Francisco D'Almonte y Victoria González. Foto: Canal 26

Multimedio 26 participó por primera vez en Brand 100, edición 2025, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la industria y con el fortalecimiento del vínculo entre medios, agencias y anunciantes.

La compañía estuvo representada por Diego Sgro, Gerente General; Roberto Iglesias, Gerente Comercial; y los ejecutivos comerciales Francisco D´Almonte y Victoria González, quienes presentaron la propuesta integral del grupo a través de sus señales Canal 26, Telemax, Tierra Mía, Radio Latina, Music Top, Latina TV y canal26.com.

Brand 100 es un espacio de referencia para el sector, que promueve la interacción entre actores clave de la comunicación y facilita instancias de diálogo orientadas a potenciar la construcción de marca.

Con su presencia en esta edición, Multimedio 26 refuerza su posicionamiento como un grupo de medios con cobertura nacional, alcance multiplataforma y diversidad de contenidos, consolidando así su rol dentro del ecosistema audiovisual de Argentina y la región.