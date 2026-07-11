La yerba mate más elegida del país: el ranking que revela qué marcas lideran y cuáles sorprendieron

Las marcas de yerba más consumidas Foto: elecos

El mercado argentino de la yerba mate volvió a dejar señales fuertes durante mayo de 2026. El nuevo ranking de ventas al mercado interno confirmó que Playadito mantiene el primer puesto, aunque con una ventaja cada vez más ajustada frente a Las Marías, que logró acercarse de manera significativa y encendió la competencia por el liderazgo nacional. Según los datos publicados, Playadito vendió 5,4 millones de kilos en mayo, mientras que Las Marías alcanzó 5,2 millones de kilos en el mismo período.

La diferencia entre ambas marcas quedó por debajo del 4%, un margen que dentro del sector yerbatero ya empieza a leerse como una disputa muy pareja. Aunque Playadito conserva el liderazgo, el avance mensual de Las Marías modifica el escenario y obliga a mirar la evolución de los próximos meses con más atención.

Playadito sigue primera, pero Las Marías ya pisa fuerte

En el acumulado de enero a mayo de 2026, Playadito continúa al frente con 25,1 millones de kilos vendidos, mientras que Las Marías suma 22,8 millones de kilos. La distancia anual todavía favorece a la marca correntina, pero la foto mensual muestra una tendencia más competitiva que en períodos anteriores.

Yerba mate, supermercado, góndola, NA

Este achicamiento en la brecha entre las dos principales yerbateras es uno de los datos más relevantes del informe. En un mercado de consumo masivo, donde la fidelidad de marca suele pesar mucho, una diferencia tan corta puede anticipar un cierre de año más peleado. Para los consumidores, además, este escenario refleja una góndola cada vez más disputada, con estrategias comerciales, presencia territorial y precios jugando un papel clave.

CBSé recupera posiciones y vuelve a meterse en el podio

Otro movimiento importante aparece en el tercer puesto. CBSé logró ubicarse nuevamente por encima de La Cachuera, con 1,72 millones de kilos vendidos en mayo y un acumulado de 9,4 millones de kilos en los primeros cinco meses del año.

La Cachuera, por su parte, quedó en el cuarto lugar con 1,17 millones de kilos vendidos en mayo y 7,8 millones de kilos acumulados. Este cambio reordena el podio extendido y muestra que, por debajo de las dos líderes, también hay una competencia intensa por sostener posiciones estratégicas.

En el quinto puesto aparece Rosamonte, una marca histórica del mercado yerbatero argentino, que vendió 1,48 millones de kilos en mayo y suma 6,7 millones de kilos en el acumulado anual. Su ubicación se muestra estable y sin amenazas inmediatas dentro del top cinco.

Las cooperativas misioneras buscan sostenerse entre las diez más vendidas

El ranking también deja en evidencia el esfuerzo de varias cooperativas y firmas misioneras por mantenerse dentro de los primeros lugares. La Cooperativa Mixta de Montecarlo se ubicó séptima, con 0,70 millones de kilos vendidos en mayo y 4 millones acumulados durante 2026.

Las marcas de yerba más famosas. Foto: carca24

Más abajo aparecen Llorente y Cía, con 0,72 millones de kilos en mayo y 3,8 millones acumulados, y Yerbatera Misiones SRL, que registró 0,76 millones en mayo y también 3,8 millones en el año. En el décimo lugar quedó Andresito, con 0,58 millones de kilos en mayo y 3,4 millones acumulados.

La presencia de estas empresas confirma que Misiones sigue siendo un actor central dentro de la industria, aunque la pelea por ingresar y permanecer en el top ten se vuelve cada vez más exigente. En ese contexto, marcas como Piporé alternan posiciones y reflejan la alta movilidad del segmento medio del ranking.

El segundo pelotón también mueve el tablero yerbatero

Más allá de las marcas más conocidas, el informe muestra un fuerte dinamismo entre los puestos 10 y 20. Cachay S.A. se posicionó en el puesto 11 con 2,8 millones de kilos acumulados, seguida por Tribal Trading Argentina SRL, con 2,7 millones. Luego aparecen Piporé y Romance, ambas con 2,6 millones de kilos acumulados.

También figuran Establecimiento Imhoff, Bonafé, Navar, La Cumbrecita, SANESA y Don Basilio, que completan el top 20 de ventas acumuladas entre enero y mayo de 2026. Estos movimientos muestran que el consumo de yerba mate no solo se concentra en las grandes marcas, sino que también abre espacio para firmas medianas que buscan ganar presencia en diferentes regiones del país.

Un mercado cada vez más competitivo

El ranking de mayo confirma que la yerba mate argentina atraviesa un momento de fuerte competencia comercial. Playadito sigue liderando, Las Marías recorta distancia, CBSé recupera terreno y varias marcas del interior buscan consolidarse entre las más elegidas por los consumidores.

Si la tendencia se mantiene, los próximos informes serán decisivos para saber si Playadito logra ampliar nuevamente su ventaja o si Las Marías consigue transformar este acercamiento en una verdadera disputa por el primer lugar. Por ahora, el dato central es claro: el liderazgo sigue en manos de Playadito, pero la pelea por la cima de la yerba mate está más abierta que nunca.