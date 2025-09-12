Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de septiembre de 2025

Clima Local

Hoy en Catamarca, durante la mañana, el clima estará parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas con mínimas de alrededor de 6.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada alcanzando máximo 16 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica un poco más baja. La humedad media será cercana al 37%, que es bastante confortable para este tiempo del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya para la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos y las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C. Se estima que la velocidad del viento podría aumentar levemente, llegando a ráfagas de hasta 33 km/h. La humedad tendrá un ligero incremento sin superar el 65%, proporcionando una atmósfera agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta las recomendaciones adecuadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se sugiere llevar una chaqueta ligera en las mañanas debido a las bajas temperaturas y protegerse del sol durante el medio día cuando las temperaturas alcanzan sus máximos. Además, estar atentos a los vientos más fuertes en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:40 y se ocultará a las 18:33, lo que ofrece un día bastante largo para quienes deseen disfrutar al aire libre. La fase lunar actual también puede ser interesante para aquellos que adoran la astronomía o simplemente contemplar el cielo nocturno.