Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima diario

El clima en Tucumán para hoy se presenta con cielos parcialmente nubosos durante toda la mañana. Las temperaturas serán agradables, oscilando entre los 8.5°C, para las primeras horas, y alcanzando los 22.4°C hacia el mediodía. Siendo el viento un factor a destacar, se espera una velocidad promedio que podría llegar hasta los 7 km/h, lo que introducirá una sensación térmica fresca en ciertos momentos del día. Para más detalles sobre el clima general de la jornada, puedes seguir este enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas disminuirán gradualmente desde los 22.4°C iniciales hasta aproximadamente los 16°C al caer la noche. No se esperan lluvias, por lo tanto, no será necesario llevar paraguas, aunque una prenda ligera puede ser útil

debido a la presencia del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición hoy a las 08:06 y se despedirá a las 18:35. En términos de observaciones astronómicas, el cuarto creciente estará visible, un gran oportunidad para los aficionados de la astronomía de disfrutar del paisaje nocturno.

La naturaleza nos regala hermosos escenarios con el atardecer seguido del ascenso de la luna, que alcanzará su salida a las 17:56 y se ocultará a las 07:33 del día siguiente. No te pierdas este espectáculo celestial.