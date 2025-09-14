Bueno, bonito y barato: el bodegón imperdible de Buenos Aires con menú completo a menos de 17 mil pesos

Ubicado en el corazón del barrio de Boedo, este bodegón tiene un menú ejecutivo por $16.500 que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, en un ambiente típicamente porteño.

Saber comer es un placer, y en este bodegón la abundancia está asegurada. Foto: Instagram @lanormitavl

En el corazón de Boedo, uno de los barrios más pintorescos y tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un bodegón que ya es un secreto a voces entre los amantes de la buena comida: La Pituca de Boedo.

Con una ubicación privilegiada, en la esquina de Inclán al 3900, este restaurante no solo atrae por su estética de época y su ambiente cálido y barrial, sino también por una propuesta gastronómica que difícilmente se puede igualar en precio y calidad.

Situado en la esquina de Inclán al 3901. Foto: Instagram/@lapitucadeboedo

El gran protagonista es su menú ejecutivo, una opción completa y económica que por solo $16.500 incluye entrada, plato principal, postre y bebida.

Un deleite para los sentidos: los menús de La Pituca de Boedo

El menú arranca con una tierra de vegetales como entrada, para luego dar paso a principales como sorrentinos de carne y verdura, pollo con papas o una opción vegetariana de milanesas de calabaza con ensalada. Todo culmina con un postre y bebida incluida, ideal para un almuerzo o cena sin sorpresas en la cuenta.

Los postres son deliciosos en La Pituca de Boedo. Foto: Instagram/@lapitucadeboedo

Pero La Pituca de Boedo no se queda solo en su menú ejecutivo. Su carta es amplia y diversa, con platos destacados como el clásico bife napolitano, la contundente suprema bomba o una sabrosa costillita de cerdo a la riojana, todos con ese sabor casero que remite a la cocina de la abuela.

Los comensales que ya lo visitaron lo describen como un lugar “muy cómodo, con ambientación típica de bodegón, muy de barrio”. La atención cercana y el ambiente relajado completan una experiencia gastronómica auténtica, accesible y cargada de tradición porteña.

El bodegón en el corazón de Boedo. Foto: Instagram/@lapitucadeboedo

La Pituca de Boedo se consolida como una opción imperdible para quienes buscan comer bien, abundante y a buen precio, en uno de los barrios más queridos de la ciudad. Un clásico que vale la pena descubrir.