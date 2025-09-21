Más recorrido a menor precio: una nueva línea de colectivos conecta el sur del GBA con la Ciudad de Buenos Aires

La creación de este ramal conecta a los vecinos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela con Capital Federal. Descubrí cual es.

La Línea 129 se desdobla. Foto: X/@CiudadDeBondis

Desde el pasado 1 de septiembre, los habitantes del sur del conurbano bonaerense cuentan con una nueva opción para viajar a la Ciudad de Buenos Aires gracias a la creación de una nueva línea de colectivos: la 197.

La flamante línea, que forma parte de una reestructuración del histórico servicio de la 129, ofrece una tarifa urbana más accesible y múltiples ramales para mejorar la conectividad en una de las zonas más densamente pobladas del Gran Buenos Aires.

Línea 197 Foto: Instagram

Esta medida fue oficializada a través de la Resolución 42/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, que dispone dividir los servicios que prestaba hasta el momento la línea 129, que recorría desde La Plata hasta CABA, con una tarifa suburbana. Ahora, la línea 197 se hará cargo de los recorridos urbanos dentro del conurbano sur, con un boleto mucho menor.

Línea 197 Foto: Instagram

Línea 197: a menor costo con el mismo servicio

Una de las principales ventajas de la 197 es la aplicación de tarifa urbana, lo que representa un ahorro considerable para los usuarios que viajan diariamente desde barrios como Ingeniero Allan, Gutiérrez, Barrio Marítimo o la Rotonda de Varela.

Estos pasajeros ya no deberán abonar el boleto más caro correspondiente al tramo suburbano, pese a realizar trayectos considerablemente más cortos que los de La Plata.

La operadora del servicio, La Central de Vicente López, continuará utilizando la misma flota de vehículos y el esquema de frecuencias, garantizando así la calidad y regularidad del servicio durante esta transición.

Línea 197 Foto: Instagram

En este sentido, esta línea ya cuenta con 5 ramales comunes y 3 expresos. Los primeros conectan puntos clave del sur bonaerense con estaciones céntricas porteñas como Plaza Miserere y Retiro, mientras que los servicios expresos utilizan la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Acceso Sudeste para reducir significativamente los tiempos de viaje hacia la Capital.

Entre los recorridos más destacados se encuentran los que parten de Plaza Miserere hacia Ingeniero Allan y Barrio Marítimo, y los que unen Retiro con la Rotonda de Gutiérrez o la estación de Florencio Varela.