Cambios en el pronóstico del clima en Buenos Aires: qué día de la semana vuelve el calor con una máxima de 24 grados

El SMN adelantó que no habrá lluvias ni tormentas en el inicio de octubre. A pesar de ello, el tiempo no sería muy agradable en el AMBA. Conocé los detalles de cada día y la predicción hasta fin de año.

Aumentan las temperaturas en Buenos Aires. Foto: NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del clima para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reveló que se esperan temperaturas máximas por encima de los 20°.

El sol no llegará hasta los primeros días de octubre. Foto: NA

El organismo climático vaticinó que el sábado 4 de octubre se espera una máxima de 24° con sol durante todo el día y vientos leves proveniente del norte. A continuación, el pronóstico del clima para toda la semana:

Lunes 29 de septiembre : cielo nublado en todo el día. Mínima de 15° y máxima de 22°.

Martes 30 de septiembre : mínima de 14° y máxima de 23° con cielo nublado en la mañana y en la tarde.

Miércoles 1 de octubre : cielo algo nublado en en la mañana y en la tarde. Mínima de 13° y máxima de 23°.

Jueves 2 de octubre : cielo nublado con una mínima de 14° y una máxima de 22°.

Viernes 3 de octubre : cielo algo nublado con mínima de 13° y máxima de 22°.

Sábado 4 de octubre: mínima de 19° y máxima de 24° con sol, con algunas nubes.

Inédita ola de calor en Argentina

El SMN compartió su informe climático trimestral y advirtió que, de octubre a diciembre, gran parte del país experimentará valores térmicos superiores a los normales.

El informe indicó que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas con un 55% de chances de superar los valores históricos.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio)

La onda calórica se expandirá hacia Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Luis, sur de San Juan y Entre Ríos, donde la probabilidad de extraño calor alcanza el 50%.

En cuanto a las lluvias, el organismo climático indicó que permanecerán dentro de los valores habituales en casi todo el país hasta diciembre. La excepción será el noroeste argentino, donde se esperan lluvias superiores al promedio histórico, con una probabilidad del 50%.

Las recomendaciones del SMN ante una ola de calor