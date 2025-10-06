Nuevo shopping a cielo abierto y con una apuesta sustentable en Buenos Aires: cuándo abre y dónde estará ubicado

El centro comercial está a punto de abrir sus puertas y ofrecerá grandes propuestas a los clientes.

Nuevo shopping en Bella Vista. Foto: Instagram/bellavista.plaza

La ciudad de Bella Vista se prepara para la apertura de un nuevo shopping a cielo abierto. La propuesta combina seguridad, comodidad y sustentabilidad en un ambiente pensado para toda la familia.

Se trata de Bella Vista Plaza, la primera construcción de este tipo en la zona que tendrá gastronomía, locales de primeras marcas, espacios verdes y una gran arquitectura moderna.

Nuevo shopping en Bella Vista. Video: Instagram/bellavista.plaza

Las características del nuevo shopping

El nuevo shopping, ubicado en Senador Morón 2197, es distinto a los shoppings tradicionales por su formato open mall, con espacios verdes, diseño ecológico y espacios integrados que buscan atraer clientes.

Este proyecto, que tuvo una inversión de más de 6.000.000 de dólares, tiene el objetivo de responder a la demanda de servicios y los espacios de calidad en una zona que tuvo un gran avance demográfico en el último tiempo.

Nuevo shopping en Bella Vista. Foto: Instagram/bellavista.plaza

La construcción de este nuevo shopping combinó madera, hormigón y aluminio, además de que está rodeado de plantas y zonas pensadas para disfrutar de la naturaleza. El objetivo principal es que sea un centro comercial alineado con las nuevas tendencias.

Entre otras características principales, se destacan las siguientes:

Wifi libre en todo el shopping : conexión de alta velocidad para trabajar, estudiar o disfrutar sin interrupciones.

Seguridad inteligente 24/7: monitoreo todo el tiempo para una máxima tranquilidad.

Ascensores hidráulicos de última generación : viajes silenciosos, rápidos y eficientes.

Sostenibilidad integrada : el edificio junta agua de lluvia y la recicla.

Diseño que conecta: espacios abiertos, vegetación y tecnología convergen en un ambiente moderno y funcional.

Nuevo shopping en Bella Vista. Video: Instagram/bellavista.plaza

Qué locales habrá en Bella Vista Plaza

Los locales que estarán disponibles en el nuevo shopping serán 16, además de 18 oficinas o estudios, 3 espacios gastronómicos y estacionamiento. Algunos rubros son los siguientes:

Heladerías

Café-restó

Dietética

Tienda de muebles y productos para el hogar

Centro odontológico

Tienda de tecnología

Inmobiliaria

Agencia de viajes

Cuándo abre el nuevo shopping

La apertura de Bella Vista Plaza está pactada para finales de octubre. El desarrollo fue comenzado a mediados del 2024 de la mano de Luparello Desarrollos y diseñado por el Estudio Belén Astoul Bonorino, y comercializado por la inmobiliaria Atpul Bonorino.