Cuándo es el próximo feriado en Argentina con un fin de semana largo

Tras el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el calendario oficial determina que todavía restan algunos feriados en el país. Qué días caen.

Calendario. Foto: Freepik

Después del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, muchas personas se preguntan cuándo será el próximo feriado en la Argentina y cuántos días de descanso le quedan a este 2025.

Según lo indicado en el calendario oficial, el siguiente feriado será el lunes 24 de noviembre, el cual se traslada del jueves 20, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.

Cabe señalar que el viernes 21 será día no laborable, por lo que la decisión sobre si se trabaja o no queda a cargo del empleador.

Nuevo feriado el lunes 13 de octubre Foto: Freepik

Cuántos feriados quedan en 2025

Según el calendario, los feriados restantes son:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembr e: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables.