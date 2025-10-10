Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

El Clima Hoy

Hoy en Catamarca, el clima presentará condiciones cambiantes. Durante la mañana, se espera un día despejado con temperaturas frescas, alcanzando un mínimo de 6.4°C. Se recomienda salir con un abrigo ligero, ya que la sensación térmica puede ser aún más fría debido a la humedad que podría alcanzar niveles altos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, el pronóstico indica un aumento de temperatura hasta llegar a los 23.7°C. El cielo estará parcialmente cubierto, con escasas posibilidades de lluvia, aunque la humedad continuará siendo significativa. El viento soplará con una velocidad media de unos 33 km/h, lo que provocará un ligero alivio del calor moderado.

A lo largo del día, no se esperan mayores complicaciones climáticas, pero es aconsejable mantenerse informado sobre cambios de última hora.

El clima agradable es una oportunidad para realizar actividades al aire libre siempre considerando las precauciones pertinentes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observación astronómica, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, mientras que la luna hará su aparición a las 17:53.