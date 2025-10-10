Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Tiempo y clima

En la mañana del viernes, el clima en Ciudad de Buenos Aires será predominante nublado, pero con algunas aperturas de sol. La temperatura mínima será de 8.6°C, mientras que la humedad alcanzará un pico del 66%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Ya en la tarde y hacia la noche, el tiempo continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 16°C, asegurando una jornada confortable pero algo fresca. La humedad disminuirá ligeramente y los vientos mantendrán una velocidad constante, permitiendo actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Para disfrutar mejor del día, se recomienda vestir en capas debido a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Llevar un paraguas podría resultar útil, a pesar de que la probabilidad de precipitaciones es baja. Aproveche el tiempo al aire libre durante las horas más cálidas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

Para los que disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:57, mientras que la puesta del sol acontecerá a las 17:50. Estas condiciones brindan una oportunidad excelente para disfrutar de momentos de reflexión al inicio y al cierre del día.