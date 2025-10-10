Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025
En la mañana del viernes, el clima en Ciudad de Buenos Aires será predominante nublado, pero con algunas aperturas de sol. La temperatura mínima será de 8.6°C, mientras que la humedad alcanzará un pico del 66%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Ya en la tarde y hacia la noche, el tiempo continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 16°C, asegurando una jornada confortable pero algo fresca. La humedad disminuirá ligeramente y los vientos mantendrán una velocidad constante, permitiendo actividades al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Para disfrutar mejor del día, se recomienda vestir en capas debido a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Llevar un paraguas podría resultar útil, a pesar de que la probabilidad de precipitaciones es baja. Aproveche el tiempo al aire libre durante las horas más cálidas del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025
Para los que disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:57, mientras que la puesta del sol acontecerá a las 17:50. Estas condiciones brindan una oportunidad excelente para disfrutar de momentos de reflexión al inicio y al cierre del día.