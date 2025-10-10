Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Informe climático

Pronóstico del tiempo en Corrientes

En Corrientes, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco pero sin precipitaciones significativas. La humedad estará en un nivel moderado, alcanzando máximos del 94%. Además, los vientos soplarán de manera leve, con una velocidad promedio de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, se mantendrá un panorama parcialmente nuboso. Las temperaturas en ascenso llegarán a los 18.8°C como máxima, creando un ambiente más cálido y agradable. A lo largo del día no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin problemas. Sin embargo, el viento incrementará ligeramente con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las posibles variaciones térmicas entre el día y la noche.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025: el amanecer será a las 07:42, mientras que el ocaso se estima a las 18:08, proporcionándonos aproximadamente 10 horas y 26 minutos de luz solar para disfrutar.