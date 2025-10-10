Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Informe Meteorológico

El clima hoy en Formosa

Hoy, Formosa experimentará un clima mayormente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C y los 20.5°C. Durante la mañana, el aire fresco será predominante, y la humedad relativa del 96% hará que se sienta un poco más frío. Sin embargo, las lluvias no están previstas para el día de hoy, por lo que es un buen momento para planificar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que transcurre la tarde, las temperaturas aumentarán ligeramente, esperando alcanzar los 20.5°C en las horas más cálidas. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, ofreciendo una brisa ligera que acompaña el descenso gradual de la temperatura hacia la noche. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero sin indicios de precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Con el clima fresco, es recomendable llevar una chaqueta ligera. Si tienes pensado salir al mediodía, llevar protección solar es una buena idea, a pesar de la nubosidad variable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, mientras que la luna hará su aparición a las 17:29 ofreciendo un escenario perfecto para las observaciones astronómicas.