Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Tiempo en Jujuy

Condiciones para la mañana

Durante la mañana de este viernes 10 de octubre de 2025, el clima en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C y 18.4°C, brindando una jornada fresca. Los vientos, que se mantendrán en una velocidad promedio de 10 km/h, aportarán una sensación térmica más baja. La humedad relativa alcanzará el 46%, generando un ambiente seco y estable en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al entrar en la tarde y noche, el tiempo en Jujuy continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas permanecerán en torno a los 18.4°C, mientras que los vientos seguirán siendo ligeros, maximizando las condiciones agradables para actividades al aire libre. Es importante tener en cuenta que la humedad promediará alrededor del 46%, manteniendo la atmósfera sin cambios significativos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en fenómenos astronómicos, el sol en Jujuy amanecerá a las 8:01 y se pondrá a las 18:41, proporcionando un día con aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz solar. Estas condiciones son ideales para disfrutar del paisaje natural de la región.