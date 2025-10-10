Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025
Estado actual en Río Negro
Hoy en Río Negro, el día iniciará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6.8°C. La sensación térmica se mantendrá fresca durante la mañana, siendo un día ideal para disfrutar al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera por las temperaturas frescas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde, las temperaturas máximas subirán hasta los 17.1°C. El cielo permanecerá algo nuboso, y los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h. Hacia la noche, se mantendrán vientos moderados y un clima más fresco, sin precipitaciones esperadas, lo cual es idóneo para actividades nocturnas al aire libre.
Observaciones astronómicas
El amanecer será alrededor de las 08:33 horas y el atardecer a las 17:51 horas. Este es un día perfecto para quienes disfrutan del cielo nocturno, con condiciones atmosféricas ideales para ver las estrellas.