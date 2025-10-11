Llueve en el AMBA este sábado 11 de octubre: cuándo termina el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preveía un sábado con tormentas, con precipitaciones que se mantendrían durante el domingo.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

El clima inestable se prepara para regresar en el fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con pronósticos de lluvias y tormentas, en el marco de lo que hasta ahora se presentaba como una primavera con buen tiempo. Se activó una alerta amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preveía un sábado con tormentas, con precipitaciones que se mantendrían durante el domingo. Según el sitio Accuweather, el agua comenzará a caer a la 1 de la madrugada, es decir, el domingo comenzará con lluvias.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Hasta cuándo se esperan lluvias y tormentas de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos precipitaciones para este sábado, que tendría tormentas fuertes por la noche.

El sitio Meteored, en tanto, no descarta que las precipitaciones lleguen en horas de la tarde.

El domingo tendría chaparrones durante todo el día, según el SMN; mientras que Meteored tiene pronósticos de lluvias en la madrugada, y luego repitiendo a partir de las 17 horas y hasta la noche.

Cabe recordar que la alerta amarilla representa el nivel más bajo dentro de las tres categorías (las otras son naranja y rojas). De todos modos, advierten por complicaciones que podrían darse en los territorios afectados por la tormenta.

La definición del SMN señala que una advertencia de color amarillo representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires: todas las recomendaciones del SMN