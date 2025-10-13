Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Estado del clima

Clima matinal en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que van desde los 5.6°C. La sensación térmica puede variar debido a los vientos, que alcanzarán una velocidad media de hasta 21 km/h. La temperatura máxima, sin embargo, no superará los 15.7°C. Para quienes planean comenzar su jornada temprano, se recomienda vestirse en capas para ajustar las prendas de acuerdo con las condiciones del clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el clima será similar al matinal con vientos moderados y el cielo continuando parcialmente nuboso. La humedad mantendrá un alto porcentaje durante todo el día, así que puede sentirse fresca la corriente en ambientes abiertos. Al caer la noche, la temperatura tenderá a bajar gradualmente. No se esperan lluvias, pero siempre es bueno estar prevenido ante cualquier cambio brusco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

El amanecer en Buenos Aires ocurrió a las 08:05, y el sol se pondrá alrededor de las 17:52. Para quienes disfrutan de observar el cielo, esta información podría ser útil para planificar actividades al aire libre antes de que oscurezca completamente.