Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para este lunes

En clima, esperamos un día mayormente nuboso durante la mañana con temperaturas mínimas alrededor de 6.4°C. A medida que el día avanza, el mercurio podría alcanzar un máximo de 23.7°C, aunque no se espera ninguna precipitacion significativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, las condiciones permanecen en su mayoría estables, con nubes cubriendo parcialmente el cielo. La brisa se mantendrá ligera con vientos medios de hasta 33 km/h. Los niveles de humedad rondarán el 65%, trayendo consigo una sensación ligera de frescura en el ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Recomendamos vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura durante el día. Mantenga a mano una chaqueta ligera para las horas de la mañana. Si planea actividades al aire libre, no olvide aplicar protector solar, ya que la radiación UV puede ser alta incluso en días nublados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12, mientras que su puesta será a las 18:33, permitiendo disfrutar de unas 10 horas y 21 minutos de luz solar. En cuanto a la luna, su fase será menguante, comenzando a ascender a las 07:53 y ocultándose alrededor de las 17:40.