Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

lunes, 13 de octubre de 2025, 06:00

Expectativas meteorológicas para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana, los ciudadanos de la capital experimentarán un clima distendido. Con una temperatura mínima de 8.6°C, se pronostica que el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La humedad alcanzará aproximadamente un 78%, lo que contribuirá a una sensación general de frescura. Es importante tener en cuenta que la velocidad del viento podría llegar a los 8 km/h como máximo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Más tarde en el día, las condiciones meteorológicas podrían llevar a un aumento de la temperatura hasta los 16°C. Además, el cielo continuará mostrando intervalos de nubes, y la velocidad del viento podría intensificarse hasta los 12 km/h. Es posible que la humedad baje ligeramente a lo largo del día, ofreciendo un ambiente más seco y agradable para la noche.

Nota: Manténgase informado sobre los cambios climáticos y planifique sus actividades en consecuencia.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025. No olvide que el amanecer tendrá lugar a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50. Aproveche las horas de luz solar para realizar actividades al aire libre.