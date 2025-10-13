Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima diario

Expectativas meteorológicas para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana, los ciudadanos de la capital experimentarán un clima distendido. Con una temperatura mínima de 8.6°C, se pronostica que el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La humedad alcanzará aproximadamente un 78%, lo que contribuirá a una sensación general de frescura. Es importante tener en cuenta que la velocidad del viento podría llegar a los 8 km/h como máximo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Más tarde en el día, las condiciones meteorológicas podrían llevar a un aumento de la temperatura hasta los 16°C. Además, el cielo continuará mostrando intervalos de nubes, y la velocidad del viento podría intensificarse hasta los 12 km/h. Es posible que la humedad baje ligeramente a lo largo del día, ofreciendo un ambiente más seco y agradable para la noche.

Nota: Manténgase informado sobre los cambios climáticos y planifique sus actividades en consecuencia.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025. No olvide que el amanecer tendrá lugar a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50. Aproveche las horas de luz solar para realizar actividades al aire libre.