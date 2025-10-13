Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Córdoba, durante la mañana, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C y no se espera precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso sin probabilidades de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 19 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se sugiere llevar ropa ligera durante el día, pero tener a mano una chaqueta para la noche. La humedad estará moderada, así que es recomendable hidratarse adecuadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. No habrá fenómenos astronómicos destacables en el cielo esta noche.