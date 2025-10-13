Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima Corrientes hoy

Hoy en Corrientes, el clima presentará características variopintas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un tiempo mayormente nuboso con temperaturas mínimas de 8.2°C. El viento soplará suavemente con una velocidad máxima de 9 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 90%, garantizando una sensación térmica fresca. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones en esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance la tarde, el cielo de Corrientes continuará con nubes dispersas. Las temperaturas seguirán aumentando hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. Aunque el viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de 19 km/h, la probabilidad de lluvia sigue siendo escasa. Durante la noche, se prevé que el cielo se despeje parcialmente, proporcionando un ambiente más fresco y cómodo para las actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Debido a las condiciones climáticas de hoy, se recomienda vestir en capas para poder ajustar al cambio de temperaturas a lo largo del día. Considerar el uso de protección solar suave, dado que aunque las nubes estarán presentes, los rayos solares pueden colarse en algunos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Para los entusiastas de la astronomía o quienes simplemente disfrutan de un buen amanecer, hoy el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Maximizar el tiempo durante el día será clave, ya que las horas de luz son cada vez más cortas a medida que nos acercamos al final del año.