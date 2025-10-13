Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima Actual

Hoy en Formosa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C y es importante destacar que no se esperan precipitaciones significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia. La humedad podría alcanzar un máximo del 96%, lo que podría influir en la sensación térmica. Se prevé un viento moderado con una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, la temperatura máxima se elevará hasta los 20.5°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y, aunque la posibilidad de precipitaciones sigue siendo baja, es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la humedad persistente. Hacia la noche, el viento soplará con más fuerza pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 15 km/h, y la humedad descenderá ligeramente, favoreciendo una sensación más fresca para el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Debido a la variación de temperaturas y alta humedad, se recomienda vestir en capas para adaptarse cómodamente a los cambios durante el día. Asimismo, llevar un paraguas ligero podría ser una precaución prudente, aunque las probabilidades de lluvia son bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Formosa se producirá a las 07:37 y el atardecer será alrededor de las 18:08. Aprovecha la luz del día esperada para disfrutar de actividades al aire libre que no sean afectadas por un clima adverso.