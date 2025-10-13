Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima Actual
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 13 de octubre de 2025, 06:02

Hoy en Formosa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C y es importante destacar que no se esperan precipitaciones significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia. La humedad podría alcanzar un máximo del 96%, lo que podría influir en la sensación térmica. Se prevé un viento moderado con una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, la temperatura máxima se elevará hasta los 20.5°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y, aunque la posibilidad de precipitaciones sigue siendo baja, es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la humedad persistente. Hacia la noche, el viento soplará con más fuerza pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 15 km/h, y la humedad descenderá ligeramente, favoreciendo una sensación más fresca para el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

También podría interesarte

Alerta meteorológica por lluvias, tormentas y granizo: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre en Buenos Aires

Alerta meteorológica por lluvias, tormentas y granizo: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre en Buenos Aires

Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Debido a la variación de temperaturas y alta humedad, se recomienda vestir en capas para adaptarse cómodamente a los cambios durante el día. Asimismo, llevar un paraguas ligero podría ser una precaución prudente, aunque las probabilidades de lluvia son bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Formosa se producirá a las 07:37 y el atardecer será alrededor de las 18:08. Aprovecha la luz del día esperada para disfrutar de actividades al aire libre que no sean afectadas por un clima adverso.