Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima La Rioja
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 13 de octubre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para hoy en La Rioja

En La Rioja, el clima de la mañana se presentará con un cielo nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, mientras la máxima alcanzará los 21°C. Habrá vientos provenientes del sudoeste con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h, y se esperan ráfagas más fuertes en algunas zonas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, el cielo se despejará parcialmente, permitiendo que las temperaturas se mantengan agradables. Durante la tarde, el termómetro marcará alrededor de 20°C, y hacia la noche bajará gradualmente. La humedad promedio se mantendrá en un 47%. Se recomienda estar atento a posibles cambios en el clima.

El amanecer en La Rioja será a las 08:18, y el atardecer se producirá a las 18:35, marcando una buena cantidad de horas de luz diurna ideal para actividades al aire libre.