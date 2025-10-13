Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025
Pronóstico matutino
El clima en Neuquén durante la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán frescas, con una mínima de 4.9°C, aunque irán en aumento gradualmente. Los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 13 km/h, aumentando la sensación de frescura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán siendo similares, con el cielo manteniéndose parcialmente nuboso y alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Hacia la noche, el clima permanecerá estable con temperaturas descendiendo nuevamente. Los vientos podrían intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir al exterior. La humedad relativa estará alrededor del 75%, lo que puede hacer sentir el ambiente más fresco de lo que realmente es.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:47 y el ocaso será a las 18:16. El cielo parcialmente nuboso podría dificultar la visibilidad de eventos astronómicos, pero las condiciones podrían aclararse durante breves períodos.