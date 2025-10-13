Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico matutino

El clima en Neuquén durante la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán frescas, con una mínima de 4.9°C, aunque irán en aumento gradualmente. Los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 13 km/h, aumentando la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán siendo similares, con el cielo manteniéndose parcialmente nuboso y alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Hacia la noche, el clima permanecerá estable con temperaturas descendiendo nuevamente. Los vientos podrían intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir al exterior. La humedad relativa estará alrededor del 75%, lo que puede hacer sentir el ambiente más fresco de lo que realmente es.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:47 y el ocaso será a las 18:16. El cielo parcialmente nuboso podría dificultar la visibilidad de eventos astronómicos, pero las condiciones podrían aclararse durante breves períodos.