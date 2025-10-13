Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Tiempo hoy
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 13 de octubre de 2025, 06:04

Este lunes 13 de octubre de 2025, en Salta se anticipa un día con un clima variado. Por la mañana, la temperatura mínima alcanzará los 3.4°C, brindando un inicio de día fresco. Se espera que el clima presente un cielo parcialmente nuboso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con temperaturas que podrían elevarse hasta los 21.2°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, y se espera una velocidad de viento máxima de 5 mph (8 km/h), predominando del sector ENE.

En la noche, el cielo seguirá mostrando cobertura nubosa, acompañado de temperaturas moderadas. La humedad máxima alcanzará el 91%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Sin pronóstico de lluvias significativas, se espera una noche tranquila.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Ciclo lectivo 2025: qué día terminan las clases en Argentina, provincia por provincia

Ciclo lectivo 2025: qué día terminan las clases en Argentina, provincia por provincia

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Salta se dará a las 08:03 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:40 horas. Este fenómeno marca el inicio y cierre de una jornada con una duración diurna de aproximadamente 10 horas y 37 minutos.