Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Tiempo hoy

Este lunes 13 de octubre de 2025, en Salta se anticipa un día con un clima variado. Por la mañana, la temperatura mínima alcanzará los 3.4°C, brindando un inicio de día fresco. Se espera que el clima presente un cielo parcialmente nuboso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con temperaturas que podrían elevarse hasta los 21.2°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, y se espera una velocidad de viento máxima de 5 mph (8 km/h), predominando del sector ENE.

En la noche, el cielo seguirá mostrando cobertura nubosa, acompañado de temperaturas moderadas. La humedad máxima alcanzará el 91%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Sin pronóstico de lluvias significativas, se espera una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Salta se dará a las 08:03 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:40 horas. Este fenómeno marca el inicio y cierre de una jornada con una duración diurna de aproximadamente 10 horas y 37 minutos.