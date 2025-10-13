Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima de San Juan para la mañana

Hoy en San Juan, durante la mañana, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 9.2°C, lo que marcará un inicio de jornada fresca. Será un buen momento para salir a caminar, pero no olvides abrigarte un poco. Se espera que la clima se mantenga estable con vientos de hasta 7 km/h, lo que no debería representar molestias significativas al aire libre. La humedad rondará un nivel cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que ascenderán a un máximo de 20.4°C. Será un día ideal para salir y disfrutar un paseo o actividades al aire libre, siempre cuidando mantenerse hidratado. Durante la noche, se espera que las condiciones sigan estables, permitiendo un descanso tranquilo bajo un cielo mayormente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en San Juan será a las 08:29, brindando una hermosa vista para los madrugadores. Por otro lado, el atardecer se producirá a las 18:37, una excelente oportunidad para disfrutar de un paisaje con tonos naranjas y rosados en el cielo.