Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Pronóstico Diario

Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

Para este lunes, 13 de octubre de 2025, se prevé que el clima en Santa Fe será diverso. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con una temperatura mínima alrededor de los 7.9°C. Aunque no se espera mucha actividad de precipitaciones, habrá una leve sensación de frescura debido a los vientos que soplarán a una velocidad promedio de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Al avanzar el día, hacia la tarde y la noche, se espera que las condiciones continúen siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, proporcionando un ambiente cálido pero confortable. La humedad del aire será relativamente alta, alcanzando hasta un 85%, lo que podría hacer que el aire se sienta más denso. Además, los vientos se intensificarán levemente, registrando una velocidad máxima de 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 7:59, mientras que el ocaso será aproximadamente a las 18:06. Esto brinda a los habitantes de Santa Fe un día de aproximadamente 10 horas de luz solar.