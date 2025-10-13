Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Condiciones climáticas matutinas en Santiago Del Estero

En la mañana de este lunes en Santiago Del Estero, el clima estará caracterizado por una nubosidad parcial. Las temperaturas se mantendrán en un rango moderado, comenzando alrededor de 9.5°C y pudiendo alcanzar los 22°C hacia el final de la mañana. La humedad se proyecta en un 63%, asegurando una sensación térmica templada a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, se prevé que el tiempo continúe con condiciones parcialmente nubladas. No se esperan precipitaciones, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de lluvias. Las temperaturas en este período oscilarán suavemente, asegurando comodidad en la interacción social o actividades recreativas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Se recomienda vestir en capas debido a las variaciones térmicas durante el día. A pesar de las temperaturas moderadas, el viento podría alcanzar ráfagas con una velocidad máxima de 26 km/h, por lo que sería conveniente tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre prolongadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

El amanecer en Santiago Del Estero será a las 06:04 AM, y se espera que el sol se ponga a las 06:29 PM, brindando un día de luz solar de aproximadamente 12 horas.