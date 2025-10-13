Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima en Tucumán
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 13 de octubre de 2025, 06:05

Este lunes 13 de octubre de 2025, el clima en Tucumán se mantendrá parcialmente nuboso durante todo el día. La temperatura mínima será de 8.5°C mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. No se prevé lluvia, ya que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. La humedad será de alrededor del 41%, lo cual es relativamente bajo para la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto pero sin cambio en las condiciones de humedad y temperatura. El viento soplará desde el noreste con una intensidad promedio de 4 km/h, y las ráfagas máximas podrían alcanzar los 7 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Hoy el sol hará su salida en Tucumán a las 07:33 de la mañana y se pondrá alrededor de las 18:35. Si planeas disfrutar de actividades al aire libre, estos datos pueden ser fundamentales para organizar tu día.