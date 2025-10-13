Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima en Tucumán

Este lunes 13 de octubre de 2025, el clima en Tucumán se mantendrá parcialmente nuboso durante todo el día. La temperatura mínima será de 8.5°C mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. No se prevé lluvia, ya que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. La humedad será de alrededor del 41%, lo cual es relativamente bajo para la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto pero sin cambio en las condiciones de humedad y temperatura. El viento soplará desde el noreste con una intensidad promedio de 4 km/h, y las ráfagas máximas podrían alcanzar los 7 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Hoy el sol hará su salida en Tucumán a las 07:33 de la mañana y se pondrá alrededor de las 18:35. Si planeas disfrutar de actividades al aire libre, estos datos pueden ser fundamentales para organizar tu día.