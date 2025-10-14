Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Reporte climático

Durante la mañana, el clima en Buenos Aires será mayormente despejado, con temperaturas mínimas en torno a los 5.6°C. La sensación térmica puede ser algo baja debido a los vientos que alcanzan una velocidad máxima de 10 km/h. Sin embargo, podemos disfrutar de un día brillante con visibilidad óptima en el cielo sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C. Se recomienda llevar abrigo ligero si estará fuera durante las horas más frías del día. A lo largo de la tarde, los vientos oscilarán entre los 8 km/h y 10 km/h, lo que añadirá frescura al ambiente.

En la noche, las condiciones climáticas seguirán estables. Las temperaturas se mantendrán estables, cerca de los 10°C, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. La humedad relativa llegará a su valor máximo, marcando un porcentaje significativo que puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:05, y el atardecer llegará alrededor de las 17:52. Es un buen día para observar el cielo despejado, así que no pierda la oportunidad de disfrutar de las vistas astronómicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Recomendamos tener a mano un abrigo liviano para la noche. Para aquellos que disfruten de actividades al aire libre, el día es ideal debido a las condiciones estables. Tenga en cuenta los vientos que podrían ser algo frescos y asegúrese de mantenerse abrigado para evitar cualquier molestia.