Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025
Clima Actual
Pronóstico para Córdoba hoy
En la mañana de este martes 14 de octubre de 2025, Córdoba experimentará un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 7.3°C, mientras que los vientos soplarán con una media de 19 km/h. Se espera una máxima humedad del 54%, manteniendo el ambiente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y noche, las condiciones serán similares, alcanzando temperaturas máximas de 21.9°C. El viento continuará con una velocidad media de 22 km/h, agregando un toque de frescura al clima. Aunque se esperan nubes, no se anticipan lluvias, favoreciendo un día mayormente seco.
El sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21, proporcionando una duración completa del día para disfrutar en el exterior.