Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima Actual

Pronóstico para Córdoba hoy

En la mañana de este martes 14 de octubre de 2025, Córdoba experimentará un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 7.3°C, mientras que los vientos soplarán con una media de 19 km/h. Se espera una máxima humedad del 54%, manteniendo el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, las condiciones serán similares, alcanzando temperaturas máximas de 21.9°C. El viento continuará con una velocidad media de 22 km/h, agregando un toque de frescura al clima. Aunque se esperan nubes, no se anticipan lluvias, favoreciendo un día mayormente seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21, proporcionando una duración completa del día para disfrutar en el exterior.