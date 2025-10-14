Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Clima en Mendoza para la mañana

Hoy por la mañana en Mendoza, se espera que el clima se presente con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas comenzarán en torno a los 6.6°C y se mantendrán en niveles frescos pero agradables. No se anticipan precipitaciones durante las primeras horas del día, asegurando condiciones secas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de 17.5°C. Es probable que el cielo permanezca mayormente despejado, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre. El viento se sentirá más durante la tarde con rachas que alcanzan hasta 11 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta ligeramente más fresco. La humedad relativa se mantendrá en un nivel cómodo, mejorando la percepción general del clima. Para quienes quieran disfrutar de actividades nocturnas, las condiciones seguirán siendo favorables sin ninguna indicación de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 horas y se pondrá a las 18:35 horas en Mendoza. Se recomienda aprovechar esta oportunidad para disfrutar de las hermosas vistas al amanecer y atardecer desde ubicaciones que ofrezcan una buena perspectiva del horizonte.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se sugiere llevar ropa ligera durante el día con una prenda abrigada para la tarde-noche. Para quienes participen en actividades al aire libre, aplicar bloqueador solar sigue siendo una buena idea debido a los niveles de radiación solar que se mantienen constantes. Al final del día, será un buen momento para disfrutar de una caminata dado el ambiente fresco y calmado.