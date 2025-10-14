Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Tiempo de hoy
Canal 26
Por Canal 26
martes, 14 de octubre de 2025

Condiciones climáticas de la mañana

Esta mañana en Neuquén, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan en 4.9°C, asegurando un inicio de día fresco. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 13 km/h, haciendo que la sensación térmica sea ligeramente más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si necesitas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, las condiciones serán similares, con la máxima alcanzando los 17°C. Aunque no se espera lluvia, la probabilidad de precipitación es baja, con un cero por ciento que indica un día seco. La velocidad del viento podría aumentar a unos 27 km/h, manteniendo la sensación térmica más fresca de lo que el termómetro indica. La humedad ronda el 75%, por lo que se percibirá un ambiente ligeramente húmedo.

El sol sale en Neuquén a las 08:47 y se oculta a las 18:16, permitiendo disfrutar de aproximadamente nueve horas y media de luz diurna. Para los interesados en la luna, su salida está programada para las 17:28, convirtiéndola en una fiel compañera vespertina. Estas observaciones astronómicas son especialmente útiles para planificar actividades al aire libre.