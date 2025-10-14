Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Estado del tiempo

Condiciones del tiempo matutinas en Río Negro

El día en Río Negro comenzará con cielos parcialmente nubosos, ofreciendo una temperatura mínima de 6.8°C. Durante la mañana, se mantendrá una humedad alta alrededor del 82%, lo que puede hacer que las condiciones sean algo pegajosas. Con vientos alcanzando una velocidad media de 22 km/h, es recomendable llevar abrigo al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, se espera que las temperaturas en Río Negro suban hasta alcanzar los 17.1°C como máximo. Las condiciones del clima seguirán siendo parcialmente nubosas. La humedad disminuirá ligeramente, proporcionando una mayor comodidad al aire libre. Los vientos ocasionalmente serán más fuertes, con un máximo de 43 km/h en ráfagas.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025. Hoy, el amanecer está previsto para las 08:33 y el ocaso para las 17:51. Esta información puede ser útil para planificar actividades al aire libre.