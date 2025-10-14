Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima diario

En San Juan, el clima para este martes presenta una jornada con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán de una mínima de 9.2°C hasta una máxima de 20.4°C. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad media de 11 km/h, mientras que la humedad rondará el 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar con condiciones de nubosidad parcial. El nivel de viento se mantendrá constante, sin grandes variaciones en su velocidad. Las temperaturas esperadas continuarán dentro del rango mencionado, lo que proporciona un ambiente relativamente agradable para las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:00 y el ocaso a las 18:37. Esto indica un día de duración media en términos de luz diurna, ideal para aprovechar actividades al aire libre durante el día.

Esperamos que la información proporcionada sea de utilidad para planificar sus actividades. Tenga en cuenta que las condiciones climáticas pueden variar sin previo aviso.