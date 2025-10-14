Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 14 de octubre de 2025, 06:06

Condiciones del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima estará parcialmente nuboso por la mañana, con una temperatura mínima de 7.9°C. Se proyecta una velocidad del viento llegando hasta los 11 km/h. La humedad alcanzará un nivel del 85%, sin probabilidad de lluvias ni precipitaciones de otro tipo. Estas condiciones prevalecerán hasta media mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, el clima continuará con un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. Los vientos podrían incrementarse hasta 21 km/h, proporcionando una ligera brisa a lo largo del día. En la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, manteniéndose dentro de condiciones favorables para actividades al aire libre.

Hoy, el amanecer en Santa Fe está programado para las 07:59, mientras que el atardecer será a las 18:06. Estos datos son perfectos para planificar cualquier actividad de observación astronómica.