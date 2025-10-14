Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima Diario

Condiciones del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima estará parcialmente nuboso por la mañana, con una temperatura mínima de 7.9°C. Se proyecta una velocidad del viento llegando hasta los 11 km/h. La humedad alcanzará un nivel del 85%, sin probabilidad de lluvias ni precipitaciones de otro tipo. Estas condiciones prevalecerán hasta media mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, el clima continuará con un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. Los vientos podrían incrementarse hasta 21 km/h, proporcionando una ligera brisa a lo largo del día. En la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, manteniéndose dentro de condiciones favorables para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Santa Fe está programado para las 07:59, mientras que el atardecer será a las 18:06. Estos datos son perfectos para planificar cualquier actividad de observación astronómica.