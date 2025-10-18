Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima de hoy

En Córdoba, el clima de la mañana estará marcado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 12 km/h, lo que dará una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para el resto del día, la temperatura máxima alcanzará aproximadamente 21.9°C. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. La humedad relativa será notable, llegando a un 54%, lo que podría incrementar la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

Consejos: Es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar si planea estar al aire libre durante los momentos de más sol durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

El amanecer en Córdoba está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer se producirá alrededor de las 18:21, proporcionando un total de casi 10 horas de luz diurna.