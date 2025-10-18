Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima en Salta

El tiempo en Salta esta mañana

Hoy por la mañana en Salta, se prevé un clima con escasa nubosidad y una temperatura mínima de alrededor de 3.4°C. La humedad alcanzará un máximo del 91%, lo que podría dar una sensación de frescor. Los vientos soplarán desde una velocidad de 4 km/h, sin embargo, no se espera precipitaciones significativas durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche esperamos un aumento de las nubes, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.2°C. Los vientos permanecerán constantes a lo largo del día, alcanzando una velocidad máxima de 9 km/h. Aunque se mantendrá parcialmente nublado, no se pronostica lluvia para el resto del día, así que será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre.

Observaciones astronómicas

El amanecer será a las 08:03 y el atardecer que es esperable a las 18:40 brindará un hermoso espectáculo visual. Los entusiastas de la luna tendrán que esperar hasta las 18:02 para ver la luna en el cielo, con un ocaso previsto a las 07:28 del día siguiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Te recomendamos vestir en capas para disfrutar del cambio de temperaturas durante el día. Usa protector solar durante las horas de luz solar directa, y no olvides hidratarte para mantenerte fresco y saludable.