Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima Santa Cruz

Clima en Santa Cruz hoy

Este sábado 18 de octubre de 2025, Santa Cruz amanece con un clima que se caracterizará por ser parcialmente nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.7°C, lo que combina un ambiente fresco con una brisa moderada que alcanzará hasta los 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En las horas de la tarde y noche, se espera que las temperaturas lleguen a un máximo de 40.5°C. La humedad relativa estará al 90%, ofreciendo una sensación térmica más cálida. Se anticipa que el viento aumente un poco más su velocidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, mientras que las condiciones nubosas continuarán siendo predominantes en el cielo.

Observaciones astronómicas

El detalle astronómico relevante para hoy es que el sol emergerá a las 06:40 y terminará su recorrido al atardecer a las 17:34. La fase lunar para la jornada será creciente, un dato interesante para los amantes de la observación astronómica.