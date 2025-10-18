Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

El clima para Santa Fe este 18 de octubre de 2025 se presenta con un panorama de nubes y claros. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado y se mantenga una temperatura mínima de alrededor de 7.9°C. El viento soplará ligeramente, con velocidades máximas de 22 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y la noche, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 18.5°C, con un cielo que se irá aclarando hacia el atardecer. No se esperan precipitaciones, manteniendo una buena visibilidad durante el día. Las corrientes de viento continuarán a una velocidad moderada, pero no se anticipan ráfagas intensas.

La humedad se mantendrá en niveles confortables para el día de hoy, oscilando entre el 40% y el 85%, lo que asegurará un ambiente libre de opresiones para aquellos que decidan disfrutar de actividades al aire libre. Con esta previsión, se recomienda aprovechar el clima para realizar actividades al aire libre o pasear por la ciudad bajo un cielo mayormente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Este sábado, el sol hará su aparición a las 07:59, embelleciendo la mañana con rayos graduales mientras que el atardecer será alrededor de las 18:06. Estos momentos de tránsito solar aportan un espectáculo natural ideal para quienes disfruten de actividades de observación astronómica o simples caminatas con una vista celestial. Además, la fase lunar actual ofrece condiciones óptimas para aquellos aficionados a la astronomía que deseen contemplar el cielo nocturno. A las 17:23, la luna emergerá, proporcionándose así un festín visual para aquellos que se dediquen a la fotografía o tengan interés en capturar miradas estelares.