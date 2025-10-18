Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima del día

Descripción general del clima en Tierra Del Fuego

Este sábado en Tierra Del Fuego, el pronóstico indica un estado del tiempo con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán a -0.6°C, y es poco probable que se presente precipitación. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 96%. Se recomienda a la población vestir de manera apropiada ante la posibilidad de un clima invernal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el clima continuará con características similares, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso y con temperaturas que llegarán a un máximo de 2.9°C. Los vientos estarán presentes a lo largo de todo el día, con una velocidad media de 11 km/h, y podrán aumentar hasta 22 km/h en momentos puntuales. La humedad seguirá consistentemente alta. Ante estas condiciones, se recomienda precaución al momento de realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12, mientras que la luna se alzará a las 15:57 y se ocultará a las 09:55. Estas franjas horarias presentan momentos adecuados para avistar fenómenos celestes sin tanto brillo solar.