Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima hoy en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de este domingo 19 de octubre de 2025, el clima en Ciudad De Buenos Aires presentará un estado de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 8.6°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, atravesando la ciudad con una brisa ligera. La humedad máxima del día se establecerá en el 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nuboso en la capital argentina. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, proporcionando una sensación fresca al finalizar el día. Se esperan máximos récord de viento a 12 km/h, lo que habrá que tener en cuenta si se planea alguna actividad al aire libre. La humedad será del 78%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Hoy, el sol se alzará sobre el horizonte de Ciudad De Buenos Aires a las 07:57 y se pondrá a las 17:50, brindando un día con aproximadamente diez horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Debido a las temperaturas y presencia de viento, se recomienda vestirse con ropa abrigada, especialmente durante la mañana y la noche. Es importante mantener una hidratación adecuada debido a la humedad constante. Además, ante los vientos moderados, se aconseja asegurar objetos sueltos en balcones o jardines.