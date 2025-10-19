Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima diario

En Jujuy, la jornada de hoy comenzará con un cielo claro, presentando mínimas de 4.2°C. Este clima matutino proporcionará una sensación agradable para comenzar el día, aunque se espera que la temperatura suba hacia el mediodía. Los vientos por la mañana tendrán una velocidad media de 10 km/h, lo que permitirá disfrutar del aire matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya en la clima de la tarde, Jujuy verá un aumento gradual de la temperatura, alcanzando una máxima de 18.4°C. Durante la tarde y hacia la noche, el cielo continuará claro, sin precipitaciones, asegurando una tranquilidad ambiental que invita a realizar actividades al aire libre. Los vientos podrán intensificarse ligeramente alcanzando los 10 km/h, pero sin mayores variaciones meteorológicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Dado que el clima será mayormente estable, con cielos claros y temperaturas moderadas, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable usar protección solar debido a la prolongada exposición al sol, y mantener una hidratación adecuada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Hoy en Jujuy, el amanecer se producirá a las 08:01, y el atardecer se espera para las 18:41, ofreciendo un generoso lapso de horas de luz para disfrutar del día. La luna hará su aparición en el horizonte a las 18:03, completando así el ciclo astronómico del día.