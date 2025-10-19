Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana en Salta

Este domingo en Salta, se espera un clima fresco por la mañana, con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 3.4°C. Los vientos tendrán una velocidad moderada, alcanzando hasta 8 km/h. La humedad relativa máxima se espera que llegue hasta un 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, Salta experimentará condiciones similares a las de la mañana, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 21.2°C. El viento continuará con una velocidad media de 8 km/h, lo que puede aportar cierta frescura al ambiente. La humedad se mantendrá bastante alta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Estas horas te permitirán planificar el día eficientemente, sobre todo si planeas alguna actividad al aire libre.