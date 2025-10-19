Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima en San Juan

El clima en San Juan para la mañana de este domingo 19 de octubre de 2025 presenta un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 9.2°C, lo que ofrecerá un inicio de día fresco. A lo largo de la mañana, se espera que suban lentamente. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 7 km/h, aportando un toque de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, San Juan registrará temperaturas que se elevarán hasta los 20.4°C. Aunque el cielo continuará parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones. La humedad del día estará alrededor del 33%, así que la sensación será más seca comparada con días previos. Los vientos del día se fortalecerán hacia la noche, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Se recomienda llevar una chaqueta ligera por la mañana debido a las temperaturas más frescas. Al mediodía, si planea realizar actividades al aire libre, un sombrero o protector solar será útil dado que, a pesar del cielo parcialmente nublado, habrá momentos de alta luminosidad. Durante la noche, considere abrigarse adecuadamente si va a permanecer fuera, dado que las temperaturas bajan nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

El amanecer comenzará a las 08:00 y el ocaso se producirá a las 18:37, ofreciendo suficientes horas de luz para planificar sus actividades del día.