Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima matutino en Santa Cruz

En Santa Cruz, el clima de la mañana será parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá un inicio del día sin sobresaltos. La humedad alcanzará un 80%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 25 km/h, ofreciendo una mañana fresca y un tanto ventosa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En las últimas horas del día, Santa Cruz experimentará condiciones similares con temperaturas que no superarán los 7.3°C. Aunque el estado del tiempo se mantendrá estable con cielos parcialmente nubosos, la sensación térmica será más fresca debido a los vientos, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 49 km/h.

Es recomendable abrigarse adecuadamente al salir, sobre todo durante la noche, ya que la temperatura puede descender significativamente.

Recuerde: a lo largo del día, no se esperan lluvias, por lo que es un buen momento para planificar actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada.