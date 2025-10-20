Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Catamarca, el clima presentará variaciones notables durante el transcurso del día. En las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente soleado con temperaturas que alcanzarán aproximadamente 7.2°C. La humedad será moderada, rondando el 65%, y el viento soplará a una velocidad promedio de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las nubes comenzarán a acumularse ligeramente, aunque el clima continuará siendo mayormente despejado con una temperatura máxima alcanzando los 23.7°C. Ya hacia la noche, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán hacia los 6.4°C. El viento aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Es recomendable usar protector solar durante las horas de mayor radiación solar.

No olvides llevar contigo una chaqueta ligera por si acaso el viento se intensifica.

Hidrátese adecuadamente durante el día debido a la baja humedad relativa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

El amanecer en Catamarca será a las 7:40 AM, mientras que el atardecer se espera alrededor de las 7:53 PM.