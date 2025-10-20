Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima en Ciudad De Buenos Aires esta mañana

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.6°C, mientras que los máximos se esperan alrededor de 16°C. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 8 km/h. Por otra parte, la probabilidad de precipitación es casi nula, lo que garantiza un inicio de semana sin lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las condiciones del tiempo permanecerán relativamente estables con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en el 66%, brindando una sensación de frescura en el ambiente. La velocidad de los vientos podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h en ráfagas aisladas. La noche se espera tranquila, con temperaturas que rondarán los 14°C, lo que la hace ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

Este lunes en Ciudad De Buenos Aires, el amanecer se producirá a las 07:57 AM, mientras que el atardecer se espera para las 17:50. Con un crepúsculo civil prolongado, tendremos aproximadamente 10 horas de luz solar, permitiendo disfrutar de un buen día de otoño.